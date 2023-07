In Höchstädt trägt selbst der Pfarrer Hut

Die Hutschau des Historischen Vereins ist bei der Frauenwelt ein absoluter Erfolg. Das Publikum ist hellauf begeistert.

Dass einige Interessierte bei der Frauenwelt im Schloss Höchstädt am Sonntag den Weg in den Rittersaal finden würden, um zu der vom Historischen Verein Höchstädt organisierten Hutschau zu kommen, damit hatte die Vorsitzende Michaela Thomas gerechnet. Aber was dann geschah, hatte alle Erwartungen übertroffen. War für rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauer bestuhlt geworden, so hatte nun kurz vor Beginn der Veranstaltung der Kastellan des Schlosses, Werner Lachenmayer, alle Hände voll zu tun, um noch genügend Stühle herbeischaffen zu lassen, denn der Saal „brummte“.

Im ersten Teil der Vorführung zeigten die Mitglieder des Vereins Kopfbedeckungen vom Mittelalter bis zum Spätbarock. Rita machte den Anfang in einem Gewand der Spätgotik und trug dazu eine burgundische Haube, deren Höhe, so berichtete die Moderatorin, stets auf den gesellschaftlichen Stand seiner Trägerin hinweist. Gleich darauf zeigte Irina eine Zopfhaube aus der Zeit des 15. Jahrhunderts und Renate erschien passend zur Renaissance mit einer französischen Haube, auch French Hood genannt. „Es heißt“, so wurde erklärt, „ dass Anne Boleyn, die zweite Frau von Heinrich VIII., diesen Stil aus Frankreich mit an den englischen Hof gebracht hätte. Daher auch die Bezeichnung French Hood, was so viel bedeutet wie französische Haube.“

Auch Herzog Philipp Ludwig ist da

„Nachdem im Mittelalter eine große Frömmigkeit unter der Bevölkerung herrschte“, wie Michaela Thomas weiter berichtete, „und man damals glaubte, dass der Kopf der Sitz der Seele sei und deshalb besonders geschützt werden müsse“, zeigte dazu passend der evangelisch-lutherische Kirchenvorstand Günter Ballis die Kopfbedeckung eines evangelischen Pfarrers: das Barett. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter und selbst Leo Thomas war an diesem Nachmittag in das Gewand von Herzogs Philipp-Ludwig geschlüpft. Sein Gewand sowie die typische Kopfbedeckung, der Toque, war von einer historischen Gewandschneiderin authentisch gearbeitet worden.

Es folgten viele weitere, historische Kopfbedeckungen, eine schöner als die andere: Hildegard, Evi, Kerstin, Bernhard und Gislind spannten in ihren historischen Gewändern den Bogen von der Renaissance bis zum Spätbarock. Die gezeigten Kopfbedeckungen und die dazu passende Kleidung, stammten allesamt aus dem Fundus des Historischen Vereins sowie aus dem Privatbesitz der Vorsitzenden und einiger Mitglieder. Zum Abschluss des historischen Teils der Hutschau zeigten Matthilde Feldengut und Anita Mayer vom Heimatverein Blindheim ihre authentischen Trachten, die nach Originalvorlagen gefertigt worden waren, mit den passenden Hüten.

Wie damals Audrey Hepborn

Auch im zweiten Teil der Hutschau spürte man geradezu die Begeisterung - die von den Modellen, zu denen nicht nur die Mitgliedern des Historischen Vereins gehörten - auf das Publikum übersprang. Ein Feuerwerk an Hüten in allen Variationen war zu sehen: ein sonnengelber Sommerhut, ein 1950er-Lampenschirmhut a la Audrey Hepborn, ein eleganter blauer Ausgehhut oder ein Fascinator mit schwarz-pinken Federn.

Lesen Sie dazu auch

Es gab noch einen Höhepunkt an diesem Nachmittag. Die Höchstädter Unternehmerin Charlotte Reichhardt hat einige Exemplare ihrer Hutsammlung zur Verfügung gestellt - die teils an Extravaganz nicht zu übertreffen waren. „Die nun nachfolgenden extravaganten Hüte, die wir Ihnen nun zeigen möchten“, so die Moderatorin weiter“, wurden uns alle dankenswerterweise von Charlotte Reichhardt, einer Höchstädter Unternehmerin, aus ihrer reichhaltigen Hutsammlung extra für diese Hutschau zur Verfügung gestellt.“ Und mit einem Applaus an Frau Reichhardt, die natürlich auch mit mehreren Familienangehörigen anwesend war, bedankte sich die Vorsitzende dafür sehr herzlich.

Eine geistliche Überraschung zum Schluss

Zum Abschluss der Hutschau hatten die Organisatoren noch eine Überraschung für Charlotte Reichhardt vorbereitet, denn ihre Enkeltochter Theresa stieg ganz in die Fußstapfen ihrer Oma und zeige einen wunderschönen roten Damenhut, der ebenfalls aus der Hutsammlung ihrer Großmutter stammte. Doch es sollte noch einen Überraschungsgast an diesem Nachmittag geben: Stadtpfarrer Daniel Ertl. „Hatten wir vorher bereits die Kopfbedeckung eines lutherischen Pfarrers gesehen, so zeigt uns nun unser Stadtpfarrer Daniel Ertl, was die römisch-katholischen Geistlichen im Mittelalter ab circa dem 13. Jahrhundert verpflichtend als Kopfbedeckung trugen: das Birett!“, erklärte Vorsitzende Thomas. Pfarrer Ertl genoss geradezu das Bad in der Menge und wurde mit begeisterten Zurufen auf dem Weg über den Laufsteg begleitet.

Beim Schlössertag am Freitag, 14. Juli, im Schloss Höchstädt, wird es erneut eine historische Modenschau geben - mit hoffentlich dem gleichen Erfolg. (AZ)