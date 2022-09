Inklusion in Höchstädt: "Barrierefreiheit muss zur Selbstverständlichkeit werden"

Plus Im Höchstädter Schloss dreht sich bei einer Veranstaltung des Bezirks alles um die Inklusion. Behindertenbeauftrager Kiesel hat klare Forderungen.

"Teilhabe lebt", so lautet das Motto einer Veranstaltung des Bezirks Schwaben zum Thema Inklusion im Schloss Höchstädt. Dabei ist am Sonntag viel Programm geboten: ein Workshop mit dem Thema "Seinen Träumen Flügel wachsen lassen", die Ausstellung: "Alles inklusive", Redebeiträge zu, mit und über Inklusion sowie die Aufführung des Stücks "Flugschneider", das Schauspieler und Instrumentalisten des "Heyoka – Inklusives Theater" auf die Bühne bringen.