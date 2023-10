Höchstädt

06:10 Uhr

Internationaler Besuch bei der Kolpingsfamilie Höchstädt

Plus Kolpingmitglieder aus Indien und Südafrika sind zu Gast beim Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg. Im Landkreis Dillingen informieren sie über bemerkenswerte Projekte.

Von Christiane Morath

Der Landkreis Dillingen empfängt nicht so oft Besuch von so weit her. Das Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg hatte Gäste indischer und südafrikanischer Kolping-Delegationen eingeladen und war mit ihnen in der Region unterwegs. Anlass hierfür bot die 34. Generalversammlung von Kolping International in Bensberg bei Köln, die in diesen Tagen unter dem Motto "Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben" stattfand. Denn Teile der gesammelten Gelder der Kolpingsfamilien in Deutschland fließen auch in Projekte nach Indien und Südafrika.

Frauen sind in Indien vielen Gefahren ausgesetzt

Der indische Kolping-Nationalverband wurde bereits im März 1981 gegründet und ist mit über 40.000 Mitgliedern nach Deutschland unter den mitgliederstärksten Nationalverbänden des Kolpingvereins. Über 90 Prozent sind Frauen, weshalb ein Schwerpunkt der dortigen Arbeit Frauenhilfsprojekte sind. So ist öffentliche Defäkation in Indien weit verbreitet und stellt ein Risiko für Sicherheit und Menschenwürde indischer Frauen dar. Aus diesem Grund fördert Kolping Indien den Bau von Eigenheimen und Sanitäranlagen und führt Schulungen zu Hygiene durch. Außerdem unterstützt der Verband ein Projekt, bei dem Frauen bei der Anschaffung von Milchvieh finanziell unterstützt werden und so durch die Aufzucht und Milchverarbeitung ein regelmäßiges Einkommen generieren können.

