Jahrzehntelang waren sie als Nachtwächter in Höchstädt im Einsatz

Willi Riedinger und Erich Gollmann sind verabschiedet worden. Sie haben diese besondere Tradition in der Donaustadt gelebt.

Nachdem die Höchstädter Neujahrssänger wegen der Corona-Pandemie seit zwei Jahren nicht mehr ihren ehrenamtlichen Dienst antreten konnten, trafen sie sich erstmals wieder. Der Höchstädter Stadtheimatpfleger Leo Thomas und die Vorsitzende des Historischen Vereins Höchstädt, Michaela Thomas, hatten eingeladen zur Vorbesprechung der Brauchtumsaktion, die in Höchstädt seit Generationen von Ehrenamtlichen übernommen wird.

Über die Jahre ist die Zunft der Höchstädter Nachtwächter auf 17 Männer und 1 Frau angewachsen. Jedoch in diesem Jahr mussten zwei Neujahrssänger aus der Runde verabschiedet werden: Willi Riedinger und Erich Gollmann.

In der Silvesternacht in Höchstädt unterwegs

Willi Riedinger war seit 1997 als Nachtwächter gekleidet bei vielen Höchstädter Bürgerinnen und Bürgern in der Silvesternacht unterwegs gewesen, um das Neue Jahr anzusingen. Seit 25 Jahren hatte er diesen ehrenamtlichen Dienst zuverlässig ausgeführt. Oftmals war es das gleiche Gebiet, und die Familien warteten Jahr für Jahr um die Segenswünsche des Neujahrssängers entgegenzunehmen. Stadtrat Günter Ballis, der in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Willi Riedinger bei den Familien angesungen hatte, sagte bei der Verabschiedung: „Lieber Willi, es war stets eine Freude mit dir gemeinsam durch die Straßen zu gehen. Es war immer gut. Vielen Dank dafür auch von mir!“

Auch in den Höchstädter Wirtshäusern

Der gebürtige Höchstädter Erich Gollmann war ebenfalls seit vielen Jahren in der Gruppe der Höchstädter Nachtwächter dabei. Im Jahr 2009 war er neu dazugekommen und seit dem Jahr für Jahr an Silvester unterwegs durch die Straßen der Höchstädter Innenstadt. Auch in den Wirtshäusern fand sein Singspruch oftmals großen Anklang bei den Gästen und Wirtsleuten. Mit seiner sonoren Stimme schmetterte der Nachtwächter mit Inbrunst seinen immer gleichen Sprechgesang: „Und so wünsche ich dem Herrn.... fürwahr, ein glückseliges, freudenreiches Neues Jahr. Gott mög ihm geben, Gnad, Glück und Segen, und er wolle ihn, auch im kommenden Jahr, bei gesundem Leib und in Frieden lassen leben“.

Michaela und Leo Thomas, die die Neujahrssängeraktion seit vielen Jahren begleiten, verabschiedeten die scheidenden Neujahrssänger und bedankten sich bei beiden für ihren Einsatz über die vielen Jahre hinweg. „Auch wenn wir euren Entschluss verstehen können, ein wenig Wehmut lehnt sich doch an unsre Schultern, aber alles hat halt seine Zeit."

Doch die Zeit bleibt nicht stehen, und so gab es für die anderen Neujahrssänger nun die große Aufgabe, die freigewordenen Singgebiete neu zu verteilen, damit auch in diesem Jahr wieder alle Häuser von Höchstädt angesungen werden können und die Bewohner der kleinen Donaustadt nicht umsonst auf den Segenswunsch in der Silvesternacht warten müssen. Doch wie es scheint, wird es auch diesmal wieder gelingen. So rüstet sich auch heuer wieder die Gilde der Höchstädter Neujahrssänger am Silvestertag zum Aufbruch, um von Straße zu Straße zu ziehen und ihre Glück- und Segenswünsche zu überbringen. Von Haus zu Haus, so will es der alte Brauch, und so ist er stets gepflegt worden bis heute. (AZ)