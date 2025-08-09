Jakob Ahle ist der neue Fischerkönig

Der neue Fischerkönig des Fischereivereins Deisenhofen heißt Jakob Ahle. Er tritt damit die Nachfolge von Philipp Rosenwirth an. Dieses Jahr brachte ein Karpfen mit 12140 Gramm die Königswürde. Auf Platz zwei landete Sascha Tyson, dessen Graskarpfen 11480 Gramm wog. Den dritten Platz nahm Florian Krämer mit einem 7760 Gramm schweren Karpfen ein. Die Siegerehrung erfolgte unmittelbar nach dem Wiegen. Erster Vorsitzender Michael Jung überreichte den Königspokal. Bei herrlichem Wetter fand die Veranstaltung mit Angehörigen, Freunden und Bekannten einen geselligen Abschluss.

