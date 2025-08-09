Icon Menü
Höchstädt: Jakob Ahle ist der neue Fischerkönig

Höchstädt

Jakob Ahle ist der neue Fischerkönig

Fischereiverein Deisenhofen führte Wettbewerb aus.
Von Michael Jung
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt von links: Stadtrat Hermann Hopfenzitz, Manfred Seifried , Josef Frank, Philipp Rosenwirth, Jakob Ahle, Michael Jung und Florian Krämer.
    Das Bild zeigt von links: Stadtrat Hermann Hopfenzitz, Manfred Seifried , Josef Frank, Philipp Rosenwirth, Jakob Ahle, Michael Jung und Florian Krämer. Foto: Steinwinter

    Der neue Fischerkönig des Fischereivereins Deisenhofen heißt Jakob Ahle. Er tritt damit die Nachfolge von Philipp Rosenwirth an. Dieses Jahr brachte ein Karpfen mit 12140 Gramm die Königswürde. Auf Platz zwei landete Sascha Tyson, dessen Graskarpfen 11480 Gramm wog. Den dritten Platz nahm Florian Krämer mit einem 7760 Gramm schweren Karpfen ein. Die Siegerehrung erfolgte unmittelbar nach dem Wiegen. Erster Vorsitzender Michael Jung überreichte den Königspokal. Bei herrlichem Wetter fand die Veranstaltung mit Angehörigen, Freunden und Bekannten einen geselligen Abschluss.

