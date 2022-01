Jugendliche randalieren in Höchstädt und richten Schaden an

Zeugen haben die drei jungen Leute in Höchstädt beobachtet.

Am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr wurde durch Zeugen beobachtet, wie drei Jugendliche einen Fahrradständer am Rathaus in der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße beschädigten. Durch eine Streifenbesatzung konnten die Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren in der Nähe des Bahnhofs festgestellt werden.

Die genaue Schadenshöhe muss noch festgestellt werden. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

