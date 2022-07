Höchstädt

vor 25 Min.

Jugendliche und Frau schlagen sich vor Bäckerei in Höchstädt

Vor einer Bäckerei in der Lutzinger Straße in Höchstädt ist es am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und einer 47-jährigen gekommen.

Eine 17-Jährige und eine 47-Jährige sind am Freitag vor einer Bäckerei in Höchstädt aneinandergeraten. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Vor einer Bäckerei in der Lutzinger Straße in Höchstädt ist es am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und einer 47-jährigen gekommen. Es begann mit gegenseitigen Beschimpfungen, teilt die Polizeiinspektion Dillingen mit. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise Der Streit mündete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung der beiden Kontrahentinnen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen.

Themen folgen