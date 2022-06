Höchstädt

vor 17 Min.

Junge Leute aus der ganzen Welt packen fleißig in Höchstädt an

Plus Frauen und Männer aus Italien, Mexiko, Spanien, Frankreich und der Türkei sind zwei Wochen in Höchstädt um zu arbeiten. Freiwillig und voller Freude.

Von Simone Fritzmeier

Es ist ein ungewohntes Bild. Selten sitzen so viele junge Leute auf einmal bei einer Stadtratssitzung in Höchstädt auf den Zuhörer-Stühlen. Und dann auch noch Menschen aus aller Welt. Deshalb hat Gerrit Maneth am Montagabend nicht nur die Funktion als Rathauschef, sondern auch als Übersetzer. Denn: Die Frauen und Männer, die sich dem Gremium vorstellen, stammen aus Italien, Mexiko, Spanien, Frankreich und der Türkei. Zwei Wochen lang sind sie in Höchstädt. Nicht auf Besuch, sondern um zu arbeiten. Freiwillig. Die acht jungen Erwachsenen, sind alles Teilnehmerinnen und Teilnehmer von sogenannten internationalen Workcamps.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

