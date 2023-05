Junger Autofahrer fährt bei Höchstädt in Postfahrzeug

Der Kleintransporter der Post will abbiegen, als ein 19-Jähriger von hinten in das Fahrzeug kracht. Der Unfall ereignet sich zwischen Höchstädt und Deisenhofen.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend zwischen Höchstädt und Deisenhofen in einen Kleintransporter der Post geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße DLG 15. Das Postfahrzeug wollte nach rechts abbiegen, als der 19-jährige Autofahrer von hinten in den Transporter krachte. Wie die Polizei mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von circa 1700 Euro. (AZ)

