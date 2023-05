Junger Mann prallt bei Höchstädt mit Traktor zusammen

Das Überholmanöver eines 20-jährigen Autofahrers endet unglücklich: Der junge Mann wird bei dem Unfall verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Höchstädt und Binswangen ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Autofahrer gekommen. Zu dem Unfall kam es, als das Gespann nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Ein 20-jähriger Autofahrer setzte zur selben Zeit zum Überholen an und prallte in die Seite des Anhängers. Dabei wurde er in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Der junge Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der junge Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Am Anhänger des Gespanns wiederum entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe der Glött. (AZ)