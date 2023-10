Junges Höchstädt wählt neuen Vorsitzenden

Stadtrat Simon Schaller stellt sich nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl. Auch die Nominierungsversammlung des Bürgermeisterkandidaten findet statt.

Der Verein Junges Höchstädt hält am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen auf der Goldbergalm in Lutzingen ab. Nach über einem Jahrzehnt an der Spitze stellt sich Stadtrat Simon Schaller nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl. Gleichzeitig findet die Nominierungsversammlung des Bürgermeisterkandidaten statt. Wie bereits vor sechs Jahren möchte Junges Höchstädt laut Pressemitteilung den amtierenden Bürgermeister Gerrit Maneth (FW) erneut nominieren. (AZ)