Stand von Schausteller-Familie brennt nieder: "Das war unsere Existenz"

So sah er aus, der Stand von Familie Weiß. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Verkaufswagen ausgebrannt.

Plus Das Geschäft der Schausteller-Familie Weiß aus Kammeltal ist nach dem Christkindlmarkt in Höchstädt ausgebrannt. Für sie bricht eine Welt zusammen. War es Brandstiftung?

Es war mehr als nur ein Stand. Es war ihr Leben, ihr zweites Zuhause. Vor allem aber war es die Haupteinnahmequelle der Familie. Viel ist nicht mehr übrig, ein schlimmes Feuer hat den Crêpes-Stand von Patric und Sonja Weiß zerstört. "Wir sind fix und fertig. Das war unser Ein und Alles, das war unsere Existenz", sagt der 46-jährige Familienvater. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ihr Verkaufswagen in Flammen gestanden, nachts um halb fünf kam der Anruf der Polizei. "Von Feuer war am Telefon nicht die Rede. Als wir dann in Höchstädt waren, ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Eigentlich fassen wir es immer noch nicht", sagt er.

Am frühen Montagmorgen nach dem Höchstädter Christkindlmarkt musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 4 Uhr brannte ein Crêpes-Stand des Weihnachtsmarktes, der am Wochenende über die Bühne gegangen war. Als Einsatzkräfte der Höchstädter Feuerwehr auf dem Parkplatz beim Don-Bosco-Kindergarten eintrafen, stand der große Verkaufscontainer bereits in hellen Flammen.

