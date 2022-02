Kein Fasching: Bei Oma der Golfkrieg, bei der Enkelin Corona

Plus Erna Liebl und Hannah aus Höchstädt teilen das gleiche Schicksal. Sie sollten eigentlich beide als Prinzessinnen eine Saison lang die Schlossfinken vertreten. Doch es sollte aufs erste Mal nicht sein.

Liebevoll schaut Erna Liebl auf die zehnjährige Hannah. Sie lachen immer wieder auf, als sie durch die vielen, lustigen Faschingsbilder im Fotoalbum der Saison 1991/92 blättern. Damals war die heute 63-Jährige die Große Prinzessin, ihr Mann Erwin ihr Prinz. Doch ein Jahr zuvor erlebten sie eine ähnliche Enttäuschung wie Hannah nun schon im zweiten Jahr, sagt die Höchstädterin: „Vor 30 Jahren sind wir genauso dagestanden. Dass sich das bei unserem Enkelkind wiederholt, hat mir so leidgetan.“ Denn sie und ihr Mann Erwin wissen nur zu gut, wie es sich anfühlt, Teil des Prinzenpaars zu sein, aber nicht durchstarten zu dürfen.