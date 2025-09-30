Keine Nachwuchssorgen in Höchstädt

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 starten 90 junge Menschen aus der Region ihre zukunftsweisende Ausbildung an den Berufsfachschulen in Höchstädt an der Donau. Im Vergleich zum vorherigen Jahr konnte die Schülerzahl in den Eingangsklassen um rund 28 Prozent gesteigert werden. Zur Deckung des regionalen Bedarfs an Fachkräften ist die Ausbildung in Höchstädt in den Fachbereichen Ernährung und Versorgung, Sozialpflege sowie Kinderpflege von großer Bedeutung. Ausgebildet wird für pflegerisch-betreuende und hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Krippen, Kitas, Kindergärten sowie Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Krankenhilfe. Tätigkeiten in Kantinen, Tagungshäusern und Hotels gehören ebenso dazu. Die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschulen sind gesuchte Fachkräfte mit sehr guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zur Ausbildung an der Schule gehört theoretischer und praktischer Unterricht. Die Schule ist dafür mit unterschiedlichen Fachräumen ausgestattet. Dazu gehören beispielsweise Küchen, ein Pflegeraum und ein Gruppenraum für die Vermittlung methodisch-pädagogischer Kompetenzen. Fest verbunden mit dem schulischen Teil der Ausbildung ist die fachpraktische Ausbildung in einer entsprechenden Einrichtung. Die Schüler können dabei Kontakte zu regionalen Arbeitgebern knüpfen und Berufserfahrung sammeln. Zu Beginn des Schuljahres werden die ersten Praktikumseinsätze gründlich vorbereitet. Die Berufsfachschulen Höchstädt bieten auch die Chance, Auslandserfahrungen über die Teilnahme am Erasmus-Programm zu machen. Ende Oktober geht es für 20 Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen nach Dublin in Irland. Abgeschlossen wird die Ausbildung i.d.R. nach zwei Jahren mit einer staatlichen Abschlussprüfung, bei der auch der mittlere Schulabschluss erlangt werden kann. Am Mittwoch, 10. Dezember, wird es an der Schule einen Informationsabend für Interessierte geben. Nähere Informationen dazu werden in der Presse und unter www.bs-hoechstaedt.de veröffentlicht.

