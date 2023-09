Höchstädt

vor 18 Min.

Die Kita-Einweihung – "ein positiver Glanzpunkt" in Höchstädt

Plus Nach einem Jahr Bauzeit können die beiden Gruppen in den Neubau beim Adolph-Kolping-Kindergarten in Höchstädt einziehen. Nachhaltigkeit war ein großes Thema.

Von Christiane Morath Artikel anhören Shape

„Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen." Mit diesem Lied eröffnen die Buben und Mädchen der katholischen Kindertagesstätte Adolph Kolping in Höchstädt die Einweihungsfeier für den Erweiterungsbau - ihrer neuen Heimat. Nach über zweieinhalb Jahren Planung und einem Jahr Bauzeit können die neue altersgemischte Gruppe und die Krippengruppe rechtzeitig in das Kindergartenjahr starten. Nun zählt die Einrichtung fünf betreute Gruppen.

Bürgermeister Gerrit Maneth eröffnet die feierliche Zeremonie vergangene Woche. Es sei ein „herausforderndes Projekt“ gewesen, das aufgrund des Lärms für „die eine oder andere Unannehmlichkeit“ gesorgt habe. Umso glücklicher und dankbarer sei man aber jetzt, den Holzneubau einweihen zu können. Maneth sagt, er sei sehr stolz auf diesen weiteren "positiven Glanzpunkt" in Höchstädt. Die Stadt wachse immer weiter. So habe man für die zwei aktuell ausgeschriebenen Bauplätze bereits zahlreiche Bewerbungen von jungen Familien erhalten. Umso wichtiger sei es also, Angebote zu schaffen und die Kindergärten vor Ort auszubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen