Kleinkraftrad-Fahrer will in Höchstädt vor der Polizei fliehen

Die Verkehrspolizei kontrolliert einen 34-Jährigen. Der Mann hat keine Fahrerlaubnis, steht unter Drogeneinfluss und flieht.

Eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth hat am Montag kurz nach 14 Uhr in der Donauwörther Straße in Höchstädt einen 34-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads kontrolliert. Der Mann wollte zunächst vor der Kontrolle fliehen, konnte von den Beamten aber gestoppt werden.

Der Mann muss sich auf Anordnung der Polizei Blut nehmen lassen

Der 34-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss, weshalb die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme anordneten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)