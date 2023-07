Körperverletzung und Bedrohung: Polizeieinsatz auf Höchstädter Stadtfest

Zu viel Alkohol sorgte wohl dafür, dass ein Mann auf dem Stadtfest ausrastet. Für ihn endet die Party in Höchstädt schließlich in der Arrestzelle. Zudem verschwindet eine teure Kamera.

"Jegliche Etikette" habe ein Mann auf dem Höchstädter Stadtfest in der Nacht auf Sonntag vermissen lassen. So formuliert es zumindest die Polizei. Der 43-Jährige hatte laut Polizeibericht wohl auf dem Stadtfest "ausgiebig" Alkohol getrunken und dann gegen Mitternacht zunächst zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bedroht und beleidigt, bevor er versucht hat, einen der beiden Männer zu bespucken. "Aufgrund mangelnder Zielsicherheit verfehlte er sein Ziel jedoch", heißt es im Polizeibericht.

Mann muss seinen Rausch in der Zelle ausschlafen

Die alarmierte Streifenbesatzung nahm den Mann in Gewahrsam, seinen Rausch konnte er im Augsburger Polizeiarrest ausschlafen. Weiterhin hat sich der 43-Jährige nun aufgrund von versuchter Körperverletzung sowie aufgrund von Bedrohung und Beleidigung zu verantworten.

Kamera auf dem Stadtfest geklaut: Polizei sucht Zeugen

Der Randalierer war jedoch nicht der einzige, der auf dem Stadtfest unangenehm aufgefallen ist. Zudem war wohl ein Taschendieb unterwegs. Nur rund fünfzehn Minuten, am Sonntag zwischen 12.15 und 12.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Videokamera der Marke Sony mitsamt der Tasche entwendet, während eine Dillingerin diese für kurze Zeit auf dem Cityfest am Marktplatz unbeaufsichtigt abgestellt hatte. Der Wert der Kamera wird mit circa 1000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/56-0 in allen Fällen um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch