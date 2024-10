Kolping-Bezirksverband bildet in Höchstädt Gebetskette

Bei der Messfeier des Kolping-Bezirksverbandes Mittel-Donau zum Kolping-Weltgebetstag in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Höchstädt am 20. Oktober stand nicht nur Kolping Uganda im Mittelpunkt. Am Altar mit der Kolping-Reliquie stand auch Father Tobias Ukeh, der Kolping-Nationalpräses von Nigeria. Seit der Seligsprechung von Adolph Kolping stellt die Kolping-Gemeinschaft jährlich am 27. Oktober beim sogenannten Kolping-Weltgebetstag einen Kolping-Nationalverband vor und betet für die Kolping-Geschwister dort. 2024 ist das Kolping in Uganda.

Mit Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, Ortspräses Daniel Ertl, Pfarrer Donatus Uzoagwa, Bezirkspräses Diakon Eugen Schirm (Lauingen) und Diakon Werner Lohner (Gundelfingen) feierten rund 60 Personen die Bezirksmesse zum Kolpingzitat: „Erst will ich mich bestreben, Mensch zu sein, der Wahrheit ein Zeuge, dem Mitmenschen ein Bruder sein.“ mit. Ukeh kommt wie der in der Höchstädt tätige Pfarrer Uzoagwa aus der nigerianischen Diözese Umuahia. Banner aus den Kolpingsfamilien Höchstädt, Dillingen, Lauingen, Wertingen und dem Bezirk Mittel-Donau bildeten einen schönen Rahmen. Ein „Spontan“-Chor gestaltete die Messfeier musikalisch.

Kolping Uganda (Uganda Kolping Society, kurz UKS) wurde am 4. Dezember 1977 in der katholischen Diözese Hoima in der Pfarrei Munteme gegründet und 1982 während des internationalen Kolping-Kongresses in Innsbruck, Österreich, zum Nationalverband erhoben. Kolping Uganda gibt es in 17 Diözesen mit 14.386 Mitgliedern in 535 Kolpingsfamilien. Die Mehrheit der Mitglieder gehört zur wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerung mit unzureichenden Mitteln und Bildung. Der Auftrag von Kolping in Uganda besteht darin, durch die Verbesserung der Lebensbedingungen, harte Arbeit und Eigenständigkeit, Möglichkeiten für ein besseres Leben zu schaffen. Das Spar- und Kreditsystem ermöglicht den Kolpingmitgliedern den Zugang zu erschwinglichen Krediten, um ihre Geschäfte auszubauen. Text: Gebhard Hummel

Adolph Kolping Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uganda Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis