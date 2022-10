Höchstädt

vor 48 Min.

Kommunalvertreter klagen: "Kein Bereich funktioniert mehr richtig"

Plus Die Bezirksversammlung des Bayerischen Gemeindetags beschäftigte sich mit aktuellen Herausforderungen. Energien waren ebenso Thema wie Flüchtlinge, Wohnraum und Kinder.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

„Die Zeit ist schwierig, die Menschen fühlen sich ausgelaugt und die Krisen werden noch größer, was zu einem gewissen Gesellschaftspessimismus führen kann.“ Mit dieser Aussage stellte sich Regierungspräsident Erwin Lohner zum Gesprächsaustausch mit den Vertretern der Kreisverbände bei der Bezirksversammlung des Bayerischen Gemeindetages (BayGT) im Schlosskeller von Höchstädt. Doch im nächsten Satz relativierte der Regierungspräsident seine Aussage, indem er darauf hinwies, was Deutschland in den letzten Jahren geschafft habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .