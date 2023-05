Höchstädt/Augsburg

18:00 Uhr

Küchenbeil-Prozess: Mann muss nach Angriff in Höchstädt ins Gefängnis

Plus Ein 42-Jähriger hat im August 2022 in Höchstädt eine Bekannte angegriffen. Vor dem Urteil am Amtsgericht Augsburg taucht ein Liebesbrief aus dem Gefängnis auf.

Von Susanne Klöpfer

Ein Küchenbeil, eine Frau, ein Mann und zwei Schilderungen eines Streits – darum ging es bei einer kuriosen Verhandlung Anfang Mai vor dem Amtsgericht Augsburg. Der Vorwurf: Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen soll im August 2022 in der Wohnung eines Bekannten, bei dem der Arbeitslose zu diesem Zeitpunkt lebte, auf eine Frau losgegangen sein. Er soll sie beleidigt, geschlagen und ihr gedroht haben, sie umzubringen. Mit einem Küchenbeil habe der Angeklagte von oben zielgerichtet in Richtung der Geschädigten gehackt. Als diese daraufhin aus der Wohnung flüchtete, rannte der Mann mit dem Beil ihr hinterher und versuchte erneut, die Geschädigte zu erwischen, doch das misslang. Daraufhin floh er mit einem geklauten Fahrrad durch Höchstädt. Später nahm in die Polizei in einem Wohnviertel im Osten der Stadt fest.

Prozess in Augsburg: Mann aus Landkreis Dillingen greift Frau mit Küchenbeil an

Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Zur zweiten Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht führten zwei Beamten den 42-Jährige in Handschellen in den Sitzungssaal. Ihm werden Bedrohung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Sein Vorstrafenregister ist lang, darunter Körperverletzung und Diebstahl mit Waffen. Bis 2019 war er zuletzt im Gefängnis.

