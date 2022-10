Höchstädt

Kündigungswelle im Höchstädter Rathaus: Warum acht Mitarbeiter gehen

Plus Binnen kürzester Zeit haben acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der VG gekündigt. Es ist von besseren Angeboten und Misstrauen die Rede. Wie der Bürgermeister reagiert.

Von Simone Fritzmeier

Gerrit Maneth will die Situation nicht schönreden. Er habe deshalb auch schlaflose Nächte und derzeit sei das Thema Personal der Bereich, der ihn täglich beschäftigt. Er sagt: "Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Wir haben gut ausgebildete und langjährige Mitarbeiter verloren." Denn im Höchstädter Rathaus ist im Frühjahr dieses Jahres eine Kündigungswelle ausgebrochen. Bis zur Veröffentlichung des Artikels haben acht Frauen und Männer, die für die Verwaltungsgemeinschaft tätig waren oder noch sind, gekündigt. In einem Zeitraum von nur rund einem halben Jahr. Mitunter auch Personen in verantwortlicher Position. Was ist los in Höchstädt?

