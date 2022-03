Ladendieb in Höchstädt flüchtet in die Innenstadt

Die Polizei Dillingen sucht nach etwa 35-jährigen Mann.

Am Dienstag gegen 11.35 Uhr wurde der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Dillinger Straße in Höchstädt auf einen Kunden aufmerksam gemacht, der verschiedene Produkte in seinen Rucksack packte und dann nur mit einer Flasche Wasser in der Hand zur Kasse ging.

An der Kasse wurde der Mann zum Öffnen des Rucksacks aufgefordert. Dieser rannte daraufhin unvermittelt aus dem Laden in Richtung Höchstädter Innenstadt. Der Ladendieb wurde als circa 180 Zentimeter groß, etwa 35 Jahre alt, von schlanker Statur mit Stirnglatze beschrieben. Er trug einen dunklen Pullover mit heller Aufschrift auf der Brust und sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

