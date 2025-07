Tiere müssen ausziehen: Landratsamt Dillingen greift beim Höchstädter Tierheim durch

Das Höchstädter Tierheim muss vorübergehend seinen Betrieb einstellen. Eine Genehmigung für den Betrieb eines Tierheims erteilte das Landratsamt nicht – wegen der baulichen Zustände. Das Heim erhielt die Auflage, bis Juli den Tierbestand „aufzulösen“, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Das ist bisher allerdings nicht vollständig geschehen. Nun gibt es eine weitere Frist. Wird die nicht eingehalten, gebe es eine „zwangsweise Durchsetzung“, schreibt das Amt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Der 30. Juni war bislang der Stichtag, bis zu dem keine Tiere mehr im Tierheim verbleiben sollten. „Weiterhin hätten die Namen und Adressen der Empfänger der Tiere sowie das jeweilige Datum der Abgabe den Mitarbeitern der Veterinärverwaltung des Landratsamtes ohne weitere Aufforderung schriftlich mitgeteilt werden müssen“, heißt es in der Pressemitteilung, die das Landratsamt am Mittwochabend veröffentlichte. Doch diese Unterlagen seien nicht eingegangen. Eine „erneute Nachschau“ durch die Amtstierärztinnen des Veterinäramts habe am 1. Juli ergeben, dass noch 20 Katzen und neun Hunde auf dem Gelände in Höchstädt leben. Weil das Heim aber sichtlich Anstrengungen gemacht habe, die Tiere zu vermitteln, will man nun noch bis 31. Juli Zeit geben, die verbliebenen Tiere abzugeben. Offenbar sind vier Katzen sofort vermittelbar, die anderen sind Muttertiere mit Kätzchen. „Zusammen mit dem Muttertier können diese Tiere für die Zwischenzeit anderweitig pfleglich untergebracht werden, da es sich um gesunde Tiere handelt“, stellt das Amt fest.

Tierschutzbund muss sich um Verteilung der Tiere kümmern

Dass das Landratsamt selbst, ähnlich wie bei einer Zwangsvollstreckung, am 1. August vor dem Tierheim steht, um die Verfügung durchzusetzen, hält Sprecherin Andrea Gärtner dennoch für unwahrscheinlich. Schließlich sei das Tierheim Mitglied im Deutschen Tierschutzbund. Und die Mitgliedschaft beinhalte auch die Vereinbarung, dass sich im Falle einer Tierheimschließung der Tierschutzbund um die Unterbringung oder Verteilung der verbliebenen Tiere in andere Heime kümmere.

Das Tierheim könne jederzeit wieder einen erneuten Antrag stellen, wenn die baulichen Voraussetzungen erfüllt seien. Ein entsprechender Bauantrag liege vor. Dennoch sei selbiger trotz „mehrmaliger Nachfragen noch nicht vollständig und kann deshalb noch nicht abschließend bearbeitet werden“. (chrbu mit AZ)