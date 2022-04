Totalschaden eines Streifenwagens bei einer Verfolgungsjagd

Ein Dillinger ist mit einem schwarzen Porsche am Karsamstag durch den Landkreis gerast. Bei der Verfolgung hatte die Polizei einen Unfall. Der Streifenwagen hat einen Totalschaden.

Die Dillinger Polizei ist am Karsamstagabend von mehreren Zeuginnen und Zeugen über einen schwarzen Porsche informiert worden, der durch den Landkreis raste. Erst wurde er in Bergheim, dann in Höchstädt gesichtet. Der Wagen hatte kein Kennzeichen. Die Polizei konnte den Wagen erst nicht finden - entdeckte ihn aber schließlich im Bereich zwischen Dillingen und Lauingen.

Zwei Beamte werden bei einem Unfall verletzt

Als er den Streifenwagen sah, gab der 41-jährige Porschefahrer Gas und floh. Währenddessen hatte der verfolgende Streifenwagen einen schweren Unfall: Das Auto kam von der Straße ab und beide Insassen wurden leicht verletzt. Dabei entstand am Streifenwagen ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Der Porschefahrer hat gar keinen Führerschein...

Dank weiterer wertvoller Hinweise der Bevölkerung konnten die Beamtinnen und Beamten den 41-Jährigen und seinen Porsche noch am gleichen Abend finden. Der Porsche wurde sichergestellt. Der Dillinger Autofahrer hatte rund ein Promille Alkohol im Blut und besitzt gar keinen Führerschein.

Der Raser verbrachte den Rest der Nacht im Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Nun erwartet ihn ein Strafverfahren, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverser weiterer Verkehrsstraftaten. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Vorführung des Dillingers vor einen Richter zur Haftprüfung an.

