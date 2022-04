Leckere Rezepte aus Höchstädt: An Ostern darf geschlemmt werden

Im Rührkuchen versteckt sich ein Osterhase. Nur mit der Schmetterlingstorte macht man noch mehr Eindruck. Ideen und Rezepte von Schülern aus Höchstädt.

Seit Beginn der Fastenzeit haben wir jede Woche verschiedene Rezepte vorgestellt. Aber jetzt ist die Fastenzeit fast vorbei. Und deswegen gibt es Kuchen! Diese hier stammen von der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung an der Berufsschule Höchstädt. Dort kann man sowohl Helfer/Helferin für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 11), Assistentin/Assistent für Ernährung und Versorgung (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12), Hauswirtschafterin oder Hauswirtschafter (Abschluss nach der Jahrgangsstufe 12) lernen.

Mehr dazu unter www.bs-hoechstaedt.de/bfs/ernaehrung-und-versorgung. Margit Storr hat einen ausgesucht, der toll aussieht und schmeckt, einen Kuchen mit Überraschungshasen darin und den Lieblingskuchen ihrer Schülerinnen und Schüler: die Nusstorte.

Das Rezept für eine leckere Nusstorte

Biskuitteig aus 7 Eiern, 5 EL heißem Wasser, 280 g Zucker, 2 EL Rum, 240 G Haselnüsse, 150 g Mehl und einen halben Päckchen Backpulver herstellen, in eine 26er Springform geben und bei 180 Grad etwa 60 Minuten backen. Den Boden am besten Tag einen Tag vorher herstellen. Dann zwei bis drei Mal durchschneiden und nach Belieben mit Rum durchtränken.

Die Masse abkühlen lassen

Die Füllung ist eine gemischte Buttercreme. Dafür 3 Eigelb mit 70 g Zucker schaumig schlagen 1,5 Päck. Puddingpulver Vanille zugeben und 700 ML Milch unterrühren. Die Masse unter Rühren so lange aufkochen lassen, bis sie aufpufft. Dann Rum und Buttervanillearoma dazugeben und die Masse abkühlen lassen. 300 g Butter sehr schaumig schlagen und abwechseln die Puddingmasse und 150 g Puderzucker zugeben.

Dann die Tortenböden dünn mit Johannisbeerkonfitüre bestreichen, mit der Creme bestreichen und in den einzelnen Schichten so weiterverfahren. Die letzte Schicht ist nur noch Vanillecreme.

Lesen Sie dazu auch

Zum Schluss die Torte außen mit Creme bestreichen, Tuffs aufsetzen und nach Belieben mit Nüssen oder anderem verzieren.

So klappt es mit dem Hasenkuchen (Rührteig)

Dunkler Rührteig: 240 g Butter, 240 g Zucker und ein Packg Vanillezucker zu einer Schaummasse schlagen. 240 g Mehl vorsichtig mit 1 TL Backpulver und 40 bis 50 g Kakao vermischen. Dazu abwechselnd 3 bis 4 EL Milch zugeben. Eine Kastenform fetten, den Teig einfüllen und bei 180 Grad etwa 35 bis 45 Minuten backen. Dann auskühlen lassen. Den Kuchen in Scheiben schneiden und Hasen ausstechen.

Ist das nicht eine goldige Überraschung mitten im Rührkuchen? Foto: Margit Storr

Heller Rührteig: Wie den dunklen Teil nur ohne Kakao. Eventuell Zitrone oder Vanille stattdessen zugeben.

Dann eine Kastenform fetten, die dunklen Hasen dicht aneinander in die Form stellen. Den hellen Teig vorsichtig drumherum einfüllen oder einspritzen und dann den Kuchen bei 180 Grad etwa 45 Minuten backen. Auskühlen lassen, stürzen und mit Puderzucker bestreuen.

Multivitamintorte „Schmetterlingskuchen“

Aus 6 Eiern, 150 g Zucker, etwas Zitronensaft und 150 g Mehl einen Biskuitteig herstellen und in der 26er Springform backen oder den Teig in drei kleinen Formen (18 cm) backen. Für die Füllung 200 g Frischkäse mit 4 Bechern Pfirsich-Maracuja-Joghurt, 80 g Zucker in einer Schüssel verrühren. Eine kleine Dose Pfirsiche pürieren unter die Masse rühren. 12 Blatt Gelatine einweichen, auflösen und unter die Fruchtmasse rühren (auf Temperaturausgleich achten). 2 Becher Sahne steif schlagen und unterheben. Tortenring um Biskuitboden schließen (kann nach Belieben auch durchgeschnitten werden, dann entstehen mehrere Schichten). Masse einfüllen und etwa vier bis fünf Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.

Mit etwas Deko und einer Kiwi wird aus einer Torte ruckzuck ein wunderschöner Schmetterling. Foto: Margit Storr

Für den Guss 0,25 Liter Multivitaminsaft mit 1,5 Packg. Tortenguss laut Packungsanweisung zubereiten. Den Guss auf den Kuchen geben und abkühlen lassen. Mit Sahne und Pfirsichen garnieren.

So geht der Schmetterling: è Multivitamintorte ohne Guss herstellen. Masse im Kühlschrank fest werden lassen. Kuchen halbieren. Vier bis fünf Kiwi schälen, in Scheiben schneiden und auf Holzspieß aufstecken (=Körper des Schmetterlings). Kuchenhälften mit der Rundung nach innen an den Schmetterlingskörper ansetzen. Schmetterling nach Belieben mit frischen Früchten (Pfirsiche, Physalis, Pflaumen, Erdbeeren, Blaubeeren…) Pistazien und Schokoladenblättchen verzieren. (corh)