Lesung in Höchstädt: Kontroverse Ansichten übers Leben nach dem Tod

Plus Konfrontiert mit dem Tod seiner Frau macht sich Philosoph Wilhelm Schmid auf die Suche nach einer Möglichkeit, den den Verlust zu begreifen und mit ihm umzugehen.

Die lebenslange Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Tod ist seit der Antike eine Grundfrage der Philosophie. Sich theoretisch mit dem Tod zu befassen und den Tod im engsten Familienkreis zu erleben – darin liegen gewaltige Unterschiede, wie Prof. Wilhelm Schmid kürzlich im Rahmen seiner Lesung „Den Tod überleben. Vom Umgang mit dem Unfassbaren“ im vollbesetzten Rittersaal des Höchstädter Schlosses deutlich machte. Das Erlöschen des Lebens seiner eigenen Frau in seinen Armen und die Bewältigung dieser Erfahrung führten zu einer intensiven Auseinandersetzung, die in seinem aktuellen Buch „Den Tod überleben. Vom Umgang mit dem Unfassbaren“ nachzulesen ist.

Schmid, der sich als Bestsellerautor im Sujet der Lebenskunst-Literatur mit zahlreichen Büchern einen Namen gemacht hat, gab dem Publikum tiefe Einblicke in seine autobiographischen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Krebserkrankung seiner Frau und deren Sterben. Sein Buch stellt das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Trauerbewältigung dar.