Lkw-Kontrolle in Höchstädt: Türkischer Führerschein, aber gefälscht

Der Fahrer eines Sattelzugs wird in Höchstädt mit einem gefälschtem Führerschein aus der Türkei erwischt. Er hatte am Steuer auch sein Handy benutzt.

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagvormittag in Höchstädt beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt worden. Der 36-Jährige hatte zudem am Steuer sein Handy benutzt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 11.00 Uhr unterzog eine Streife der Donauwörther Verkehrspolizei die Sattelzugmaschine in der Dillinger Straße einer Kontrolle.

Im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer einen türkischen Führerschein aus. Die Beamten konnten hierbei feststellen, dass dieser gefälscht war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 36-Jährige nicht vorweisen. Er musste seine Fahrt daher beenden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie der unerlaubten Mobiltelefonnutzung im Straßenverkehr verantworten. (AZ)