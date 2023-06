Fliesen Karg erweitert seinen Betrieb in Lutzingen

Die Firma Karg wird noch größer, der Spatenstich fand bereits statt. Damit wird auch der Betriebssitz verlagert.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Fliesen Karg erweitert den bestehenden Standort in Lutzingen. Konkret sind neben der Errichtung eines neuen Ausstellungsgebäudes auch die Erweiterung der bestehenden Lagerhalle sowie der Neubau eines Carports geplant. Der Startschuss für die Baumaßnahme wurde mit einem offiziellen Spatenstich gelegt. Firmeninhaber Christian Karg informierte dabei die Teilnehmer, dass im Neubau eine Ausstellungsfläche über zwei Ebenen auf insgesamt 220 Quadratmetern entstehe.

„Das neue und moderne Ausstellungsgebäude ist sicherlich das Herzstück der gesamten Baumaßnahme und auch architektonisch sehr gelungen“, so Christian Karg. „Daneben sanieren wir das Bestandsgebäude und errichten zusätzlich Büros und Sozialräume. Bereits seit rund zehn Jahren besteht unser Lager mittlerweile in Lutzingen. Mit der Baumaßnahme führen wir unseren Betrieb am Standort in Lutzingen wieder zusammen und schaffen damit weitere Synergieeffekte und Vorteile für unsere Betriebsabläufe.“

Fast 900.000 Euro

Nach Information von Christian Karg belaufen sich die Investitionskosten für die gesamte Maßnahme auf rund 900.000 Euro. Dabei wurde insbesondere auch auf die Barrierefreiheit sowie auf die energetische Wärmeversorgung mittels Pellets ein Augenmerk gelegt. Die Baumaßnahme ist laut Firmeninhaber Karg aber auch aus einem anderen Aspekt ganz besonders. „Unser Handwerksbetrieb wurde im Jahr 1973 von Helmut Karg gegründet und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Auch die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern. Mit der Investition in Lutzingen führen wir unseren Familienbetrieb in eine nachhaltige Zukunft“, teilt Karg stolz mit.

Von Höchstädt nach Lutzingen

Auch Bürgermeister Christian Weber freut sich über die Investition der Firma Karg, die mit dem Vorhaben den Betriebssitz in die Gemeinde Lutzingen verlegen wird. „Die Firma Karg ist nicht nur ein bodenständiger Handwerksbetrieb, sondern auch ein Paradebeispiel für Unternehmergeist. Mit der Investition bekennt sich die Firma Karg klar zum Standort in Lutzingen und hat auch in schwierigen Zeiten den Mut, zukunftsorientiert in das eigene Unternehmen zu investieren, um damit auch den Anforderungen unserer heutigen Gesellschaft gerecht zu werden“, so Bürgermeister Weber.

Besonders freut sich die Gemeinde Lutzingen, dass die Entwicklung und das Bauvorhaben mit Blick auf den Flächenverbrauch auf dem bestehenden Grundstück umgesetzt werden kann. Bürgermeister Weber betonte in seiner Ansprache, dass das Handwerk nach wie vor goldenen Boden habe. „Wir sind stolz auf unser Handwerk und müssen es in allen Bereichen unterstützen“. Die Gespräche mit dem Inhaber Christian Karg waren stets geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, dem Gefühl für das Unternehmen, willkommen zu sein, und dem Ziel, das Bauvorhaben in Lutzingen auch im Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. (AZ)

