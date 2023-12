Höchstädt

17:00 Uhr

Lutzinger Straße in Höchstädt ist bis April 2024 gesperrt

Bis Ende April 2024 soll die Lutzinger Straße in Höchstädt gesperrt bleiben.

Plus Damit haben die Höchstädter nicht gerechnet. Die Bauarbeiten verzögern sich um Monate. Bei einem anderen Thema soll die Stadt sogar die Füße stillhalten.

Die Nachricht, die Bürgermeister Gerrit Maneth in der letzten Stadtratssitzung des Jahres verkündet, ist eine echte Überraschung. Eine, über die sich keiner freut. Denn seit dieser Woche ist klar, dass die Lutzinger Straße für den Fahr- und Fußgängerverkehr weiterhin gesperrt wird - und zwar bis Ende April 2024. Das bedeutet eine Verzögerung der Baumaßnahme um vier Monate. Die Stadträte sind am Montagabend schockiert und verärgert, auch der Bürgermeister. Er sagt: "Ihr könnt mir glauben, dass ich da nicht das letzte Gespräch geführt habe."

Grundsätzlich würden die Arbeiten zur Verlegung der Staatsstraße in Höchstädt sowie für den parallel dazu laufenden Neubau des Radwegs in der Lutzinger Straße zwischen dem Kreisverkehr Schipfelring und dem Kreisverkehr Heppnerring gut verlaufen. Das betont auch Andreas Reiser, der zuständige Fachmann beim Staatlichen Bauamt Krumbach. Aber in einer Pressemitteilung heißt es offiziell: "Während der witterungsbedingten Baupause über den Jahreswechsel bleibt die Lutzinger Straße für den Fahr- und Fußgängerverkehr weiterhin gesperrt. Sobald es die Witterung zulässt, werden die Straßenbauarbeiten im neuen Jahr wieder aufgenommen." Das sorgt für Kopfschütteln und Murmeln im Höchstädter Gremium.

