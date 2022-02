Lutzinger Xaver Kerle rechtfertigt sich nach Petition-Abfuhr

Der Ausschuss im Landtag hat entschieden, dass die Klassenzimmer in der Grundschule in Höchstädt rechtlich völlig in Ordnung sind. Kerle sieht es immer noch anders.

Es war eine schnelle und eindeutige Entscheidung, die vergangene Woche im Landtag gefallen ist. Die Petition von Xaver Kerle aus Lutzingen ist zurückgewiesen worden. Wie berichtet, kritisiert er, dass zwei Klassenräume der Grundschule Höchstädt zu klein sind, um genügend Abstand zu halten. Das sei während der Corona-Pandemie für die ungeimpften Kinder nicht zumutbar. Seine Kritik hat für mächtig Aufregung und Gegenwehr gesorgt.

Und es gab eine deftige Abfuhr vom Landtag. Dazu möchte sich Xaver Kerle, der vergangene Woche nach der Entscheidung nicht erreichbar, noch einmal äußern. Er schreibt: "Das Ergebnis des Petitionsausschusses hat mich nicht überrascht. Tobias Gotthardt, Leiter des Ausschusses, Kulturminister Piazolo, Johann Häusler, stellvertretender Vorsitzender der FW-Fraktion, Bürgermeister Maneth, Schulverbandsvorsitzender, Bürgermeister Friegel, stellvertretender Schulverbandsvorsitzende - allesamt sind Freie-Wähler-Mitglieder. Allein diese Bewerter-Konstellation spricht für sich." Aus seiner Sicht wäre es glaubwürdiger gewesen, wenn ein unabhängiger Gutachter eine Beurteilung vorgenommen hätte.

Tische in dem Klassenraum seien verstellt worden

Außerdem sei die Tischordnung, die er so kritisiert hatte, seit Schuljahresbeginn verändert worden. Ursprünglich sei Tisch an Tisch aneinandergereiht worden. Jetzt seien die Tische im ganzen Raum verteilt beziehungsweise gestreut. "Vermutlich deshalb, um eine Weiträume-Optik der Tischordnung vor allem für das Foto in der Donau-Zeitung herstellen zu können." Für Xaver Kerle sei es nach wie vor ein Widerspruch, dass Erwachsene alle Hygienemaßnahmen in vollem Umfang einhalten während Kinder hingegen ungeimpft in enger Sitzordnung stundenlang im Unterricht sitzen müssten. Kerle: "Ein weiterer Beurteilungsgesichtspunkt des Petitionsausschusses könnte sein, keinen Präzedenzfall schaffen zu wollen, weil möglicherweise in anderen Schulen ähnliche Zustände herrschen."

Georg Winter habe einen Vorschlag gemacht

Der Lutzinger behauptet auch, dass er mit CSU-Abgeordneten Georg Winter über das Thema gesprochen habe. Der Politiker würde die Schulverhältnisse in Höchstädt ebenfalls kennen, und: "Sein Vorschlag war, während der Baumaßnahme Räume im Höchstädter Schloss anzumieten. Von mir kam der Vorschlag, vorübergehend das in Lutzingen neu renovierte IBL zu nutzen. Dies alles wurde vom Höchstädt Schulverband abgelehnt."

Leidtragende seien die Kinder und Lehrkräfte, die dort unterrichten müssen. Sie seien einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Das rapide ansteigende Infektionsgeschehen an Schulen zeige, dass etwas schief laufe. Die Schulen seien laut Kerle eine "Schwachstelle in der Pandemiebekämpfung".

Laut Xaver Kerle würde an der Eingangstür der Höchstädter Schule folgendes Mitteilungsblatt des Landratsamtes Dillingen aushängen: keine Gruppen, Abstand halten ((mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen), Maske auf (Mund und Nase bedecken). "Warum bringt man dieses Schild an, wenn man die Vorgaben nicht einhalten kann? Verinnerlicht man diese Angaben, wirkt die Entscheidung des Petitionsausschusses zynisch", so Kerle. (pm)