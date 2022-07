Mädchen wird bei Unfall in Höchstädt verletzt: Die Polizei sucht Zeugen

Die Autofahrerin kümmert sich um das Mädchen, aber ohne ihre Personalien anzugeben. Die Dillinger Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

In der Deisenhofer Straße in Höchstädt ist es am Mittwoch gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin mit einem silber/lila/violetten-farbenden Fahrrad plötzlich die Fahrbahn wechselte. Dabei wurde sie von einem nachfolgenden BMW leicht am Hinterrad touchiert und stürzte.

Nach Unfall in Höchstädt vergessen, die Personalien auszutauschen

Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von der Pkw-Fahrerin betreut, bis diese weiterfahren wollte. Dabei vergaßen die Unfallbeteiligten, die Personalien auszutauschen. Die Unfallbeteiligte oder Zeugen, die Hinweise auf diese geben können, werden gebeten sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizei Dillingen zu melden. (AZ)

