Höchstädt

vor 47 Min.

Magische Queen-Nacht in Höchstädt

"Queen Mania" war in Höchstädt und präsentierte eine Hommage an die Musik der Rock-Band Queen und ihren verstorbenen Sänger Freddie Mercury.

Plus Was für ein Abend: In der Höchstädter Nordschwabenhalle fand ein Konzert statt, bei dem alle Queen-Fans auf ihre Kosten kamen. Eine Hommage an die Rockband und Freddie Mercury.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Zack. Sofort hat man einen Ohrwurm. Vermutlich jeder, über Generationen hinweg, kann ein Queen-Lied aus dem Stegreif singen oder zumindest mitsummen. Bands auf dem ganzen Globus covern die Lieder der legendären Rockband. Aber geht das überhaupt? Die italienische Formation „Queen Mania“ geht seit Jahren mit dem Queen-Programm „The show must go on“ europaweit auf Tour. Nun machten die Musiker Halt in Höchstädt. Und eins ist klar: die Hommage an die Band und ihren verstorbenen Sänger Freddie Mercury ist gelungen.

31 Bilder Die besten Bilder von "Queen Mania" in Höchstädt Foto: Horst von Weitershausen

Die drei Musiker um ihren Frontman Sonny Ensabella, der nicht nur in Ausdruck, Bewegung und Erscheinungsbild Queen-Leadsänger Freddie nacheifert, sondern der auch mit seiner Stimme den Songs von Queen meistens gerecht wird, haben mehr als überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen