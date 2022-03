Mann fährt ohne Führerschein in Höchstädt mit einem Hoflader

Eine motorisierte Zweiradstreife der Polizei stoppt den Mann.

Eine motorisierte Zweiradstreife der Verkehrspolizei Donauwörth kontrollierte am Montag gegen 8.35 Uhr in der Dillinger Straße in Höchstädt einen 68-Jährigen, der dort mit einem Hoflader unterwegs war.

Weil der 68-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die Arbeitsmaschine nicht mit einer entsprechenden Beschilderung ausgerüstet war, wurden gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeldverfahren wegen einer Zuwiderhandlung nach der Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet. (pol)

