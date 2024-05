Mann in Höchstädt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geschnappt

Ein 42-jähriger Autofahrer ist von der Polizei in Höchstädt gestoppt worden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Am Dienstag war ein 42-jähriger Autofahrer in Höchstädt unterwegs. Der Mann besitzt keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Gegen 12.30 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei Dillingen den Autofahrer in der Markmillergasse.

Blutentnahme musste durchgeführt werden

Wie sich herausstellte, ist der 42-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 42-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)