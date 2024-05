Mann mit mehr als zwei Promille in Höchstädt am Steuer erwischt

Die Dillinger Polizei hat einen Mann gestoppt, der unter deutlichem Alkoholeinfluss noch Auto gefahren ist.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde ein 57-jähriger Pkw-Lenker in der Straße An der Bahn in Höchstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde nach durchgeführter Blutentnahme durch die eingesetzten Beamten unterbunden. (AZ)