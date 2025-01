Mann schlägt Fußball-Zuschauer in Höchstädt ins Gesicht

In Höchstädt ist es am Montag während eines Fußballturniers in der Prinz-Eugen-Straße Polizeiangaben nach zu einer Körperverletzung durch einen 38-Jährigen gekommen. Gegen 17 Uhr ging der Mann auf der Zuschauertribüne einer Sporthalle offenbar auf einen 30-Jährigen los und schlug ihm ins Gesicht. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 38-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

