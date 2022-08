Mann verletzt Frau in Höchstädt mit einem Beil - Polizei nimmt ihn fest

Die Dillinger Polizei ermittelt einen 42-jährigen Mann. Gegen ihn bestehen bereits zwei andere Haftbefehle.

Gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag meldete sich eine 36-Jährige aus Höchstädt telefonisch bei der Polizeiinspektion Dillingen. Sie teilte mit, dass sie von einem ihr Bekannten, der sich bis eben gemeinsam mit ihr in einer Wohnung in der Herzogin-Anna-Straße aufgehalten habe, mit einem Beil verletzt worden sei und dass der Mann nun flüchtig sei.

Großaufgebot an Polizei sucht den Mann in Höchstädt

Bei dem Mann handelte es sich um einen 42-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Mann schließlich gegen 18 Uhr auf einem Grundstück in der Guggenbergstraße festgestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Beil, welches bislang nicht aufgefunden werden konnte, nach der Geschädigten geschlagen hatte und ihr leichte Schnittverletzungen an der Hand zufügte.

Er wird dem Haftrichter vorgeführt

Zudem konnte ermittelt werden, dass der 42-Jährige im weiteren Verlauf ein Mobiltelefon und ein Fahrrad entwendete. Letzteres verwendete er anschließend für seine Flucht durch Höchstädt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Aufgrund der Taten sowie wegen zweier zudem bereits bestehender Haftbefehle wird er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet, insbesondere hinsichtlich des Verbleibs des als Tatmittel verwendeten Beils, unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. Dessen könnte sich der Täter während seiner Flucht entledigt haben. Zudem wird nach dem Eigentümer des vermutlich an einem Supermarkt in Höchstädt (Herzogin-Anna-Straße 7) entwendeten Fahrrads gesucht. (AZ)

