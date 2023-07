Mann verursacht angetrunken einen Unfall

Mit 1,3 Promille Alkohol im Blut lässt man das Auto besser stehen: Ein 60-Jähriger hat bei Höchstädt einen Unfall mit einem anderen Auto gebaut.

Mit Alkohol im Blut lässt man das Auto besser stehen - das zeigt ein Unfall, der sich laut Polizeibericht am Freitag gegen 20.20 Uhr, auf der Staatsstraße 2022 bei Höchstädt ereignet hat. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw befuhr hierbei die Staatsstraße in südöstliche Richtung. Ein 60-jähriger Autofahrer kam auf einem Feldweg an und wollte auf die Staatsstraße einbiegen. Hierbei übersah er das darauf fahrende Auto.

Der Schaden nach dem Unfall in Höchstädt beträgt 17.000 Euro

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Beim 60-jährigen Fahrzeugführer wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Der Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)