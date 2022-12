Höchstädt

Max Reichhardt war durch und durch ein Höchstädter Unternehmer

Plus Max Reichhardt ist mit 91 Jahren gestorben. Bis vor einem Jahr hat er noch in der Beton- und Kies-Firma aktiv mitgearbeitet. Er hinterlässt eine große Familie.

Von Simone Fritzmeier

Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann musste das umgesetzt werden – egal wie. So war Max Reichhardt, und so beschreibt ihn auch sein Sohn Josef: „Er war ein sehr umgänglicher Mensch, er war gerne unter den Leuten. Aber er wusste auch immer, was er wollte.“ Bis zuletzt. Selbst im hohen Alter war Max Reichhardt geistig topfit, hat versucht, alles allein zu regeln. Nun ist der frühere Höchstädter Unternehmer mit 91 Jahren im Dillinger Krankenhaus gestorben. Er hatte Herzprobleme.

