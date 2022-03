Höchstädt

18:30 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder bringt Millionen mit nach Höchstädt

Markus Söder in Höchstädt Vor dem Höchstädter Schloss von links Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der CSU-Landratskandidat und Kreisrat Christoph Mettel und Landtagsabgeordneter Georg Winter.

Plus Es ist der Landratswahlkampf, der Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder nach Höchstädt holt. Aber das schließt gute Nachrichten, etwa für die Kliniken Dillingen und Wertingen oder das Schloss nicht aus.

Von Cordula Homann

Markus Söder musste selbst etwas schmunzeln. Mit mehreren Politikern aus dem Landkreis Dillingen hatte er sich am Montag im Höchstädter Schloss getroffen und erst mal nicht-öffentlich diskutiert. Dann ließ Landtagsabgeordneter Georg Winter die Pressevertreterinnen und -Vertreter in den Saal - und es waren natürlich weit mehr als sonst. "Wir wissen ja, warum wir hier sind", sagte Bayerns Ministerpräsident und lachte. Rechts von ihm saß Christoph Mettel, der Landratskandidat der CSU. Am 15. Mai wird gewählt.

