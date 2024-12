Mit 1,7 Promille hinterm Steuer in Höchstädt erwischt

Ein 37-Jähriger war am Dienstagabend in Höchstädt mit einem Elektroroller unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs. Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei Dillingen den Mann in der Eichenstraße. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Zudem wies der Mann drogentypische Auffälligkeiten auf. Die Beamten unterbanden seine Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln gegen den 37-Jährigen. (AZ)