Mit 2,7 Promille hinterm Steuer in Höchstädt

Ein Team der Dillinger Sicherheitswacht bemerkt einen Betrunkenen Mann. Dann kommt die Polizei.

Ein Team der Sicherheitswacht Dillingen stellte am Donnerstag gegen 20.25 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße in Höchstädt einen abgestellten Wagen fest, der mit einem offensichtlich betrunkenen Mann besetzt war.

Der Mann hatte 2,7 Promille

Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen konnte der 38-jährige Fahrzeuginsasse angetroffen werden. Nachdem bei dem Mann ein Alkoholtest einen Wert von 2,7 Promille erbrachte, stellten die Beamten den Schlüssel seines Autos zur Unterbindung eines möglichen Fahrtantritts sicher. (pol)