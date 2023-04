Höchstädt

21.04.2023

Mit dem Aufzug auf den Turm der Höchstädter Stadtpfarrkirche?

Plus Unternehmer Rudolf Kimmerle hat eine ungewöhnliche Idee, die Touristen nach Höchstädt locken soll. So sehen Denkmalschützer und Pfarrer Daniel Ertl den Vorstoß.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Nein, es sei kein verspäteter Aprilscherz, sagt der Höchstädter Unternehmer Rudolf Kimmerle. Der Vorsitzende des Fördervereins der Stadt Höchstädt hat eine ungewöhnliche Idee. Kimmerle will an der Höchstädter Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt einen Aufzug errichten lassen, der Besucher und Besucherinnen nach oben auf die Aussichtsplattform fährt. "Das wäre doch der Oberhammer", sagt der 79-Jährige über seinen Vorstoß und hofft auf eine gute Resonanz. Oben auf dem Turm könne man bei Föhn die Alpen sehen, der Blick sei genial. "Das könnte eine großartige Touristenattraktion werden", glaubt der Unternehmer.

Gegenwärtig laufen die Sanierungsarbeiten an der Höchstädter Stadtpfarrkirche auf Hochtouren. Vor 500 Jahren wurde das mächtige Gotteshaus im Herzen der Stadt eingeweiht. Mit einem Pontifkalgottesdienst, den Bischof Bertram Meier zelebrieren wird, soll am 15. August das 500. Weihejubiläum gefeiert werden. Kimmerle ist durch den Lastenaufzug, der derzeit an der Stadtpfarrkirche steht, auf seine Idee gekommen. Er habe gesehen, wie auch Bauarbeiter und Stadtpfarrer Daniel Ertl mit diesem Aufzug nach oben gefahren seien. Und da habe er Kontakt mit dem Geschäftsführer der Aufzugsfirma aufgenommen. Der habe ihm signalisiert, dass ein Aufzug auch für einen normalen Personentransport problemlos am Turm der Höchstädter Stadtpfarrkirche verankert werden könne. Er hoffe, dass sich die Pfarrei und die Stadt zu der Ansicht durchringen können: "Ja, da sorgen wir einmal für eine Attraktion."

