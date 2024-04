Mit der Höchstädter Feuerwehr tanzen und feiern

Der Verein blickt auf 160 Jahre zurück und organisiert einen besonderen Jubiläumsabend am 11. Mai. Da schwingt sogar der Bürgermeister im Männerballett das Tanzbein.

Stephan Karg muss grinsen. Viel will er noch nicht verraten. Einzig: "Ich bin mir sicher, dass wir uns danach nicht vor Anfragen retten können", sagt er augenzwinkernd. Das erste Video sei schon abgedreht, auf Instagram gibt es schon kurze Einblicke. Von was Höchstädts Bürgermeister spricht? Vom ersten Auftritt des Männerballetts der Feuerwehr Höchstädt. Denn die Stadtwehr feiert in wenigen Wochen eine große Party, besser einen Jubiläumstanz.

Seit 160 Jahren gibt es die Floriansjünger - das muss gefeiert werden. Obwohl die Zahl eher untypisch für ein Jubiläum ist. Aber genau deshalb, so Karg, der bei diesem Thema nicht als Bürgermeister, sondern als Erster Kommandant agiert, werde gefeiert. Er erklärt: "Ich dachte, wir verkürzen den Rhythmus und feiern lieber öfters und kleiner und nicht alle 25 Jahre mit großem Aufwand." Aus der Idee, die im Herbst 2023 erstmals ausgesprochen wurde, ist eine besondere Geburtstagsparty entstanden. So wird nun am Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt gefeiert und getanzt - inklusive Männerballett, inklusive tanzendem Kommandanten und Bürgermeister. "Mehr wird zum Überraschungsauftritt nicht verraten", sagt Karg lachend.

Es gibt auch eine Blaulicht-Bar

Dafür mehr zur Idee und dem Programm - den Part übernimmt Bruder und Feuerwehrvorsitzender Christian Karg. Er sagt: "Wir sind mit den Schlossfinken eng verbunden und beim Hofball haben wir die Overman Brass Band gehört." Im Anschluss hat die Feuerwehr die Donauwörther Band angefragt und die Zusage bekommen. Dann sei alles ins Rollen gekommen und gemeinsam wurde beschlossen: Es soll ein lockerer Abend für alle Menschen, die Lust auf Tanz, Musik, gute Gespräche, leckeres Essen und eine Blaulicht-Bar haben, werden. Ohne Feuerwehrauto, ohne Uniformen. "Natürlich wird erkennbar sein, dass die Höchstädter Feuerwehr 160 Jahre feiert. Aber an diesem Abend wollen wir alle gemeinsam feiern", so Christian Karg weiter. Es soll zwanglos sein, ergänzt Corinna Wilfling, Zweite Vorsitzende des Vereins. "Einfach ein schöner Abend", sagt sie.

Dafür hat sich das Team im Festausschuss in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv ins Zeug gelegt. "Es ist dann doch ganz schön viel Organisation geworden, wir mussten vieles erfragen", sagt Wilfling. Alle zwei Wochen kommen sie zusammen, klären Fragen und besprechen die Lage. Herausgekommen ist der Jubiläumstanz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Höchstädt - mit Liveband und und allem, was zu einer guten Party dazugehört. Dabei, so die Zweite Vorsitzende weiter, wird schon eine Woche gefeiert. "Wenn Heiliger Florian ist", erklärt sie. Am 4. Mai, dem Tag des Schutzpatrons, findet ein gemeinsamer Gottesdienst mit allen Wehren der Stadtteile und der Verwaltungsgemeinschaft in Höchstädt statt. Der Musikverein Donauklang spielt auf.

Wer folgt auf Stephan Karg?

Insgesamt hat die Höchstädter Feuerwehr derzeit zwischen 35 und 40 Aktive - das Kernteam, wie Stephan Karg sagt. Seit 18 Jahren ist er der Kommandant, im Herbst dieses Jahres ist Schluss damit. Mit der Wahl zum Ersten Bürgermeister ist das nicht mehr zu vereinbaren, wie er sagt. Karg hat auch schon einen Wunsch-Nachfolger: seinen jetzigen Stellvertreter Michael Kupka. Jetzt wird aber erst gefeiert - und geprobt. Für einen besonderen Einsatz. Damit das Feuerwehr-Männerballett nach ihrer Feuertaufe beim Jubiläumsball auch wirklich anschließend ausgebucht ist...

Info: Der Ball findet am Samstag, 11. Mai, 19 Uhr, in der Nordschwabenhalle statt. Die Overman Brass Band spielt auf. Karten im Vorverkauf für 14,50 Euro gibt es unter www.feuerwehr-hoechstaedt.de oder telefonisch bei Fliesen Karg unter Telefon 09074/4072.