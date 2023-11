Mnozil Brass bietet Blasmusik auf Top-Niveau und unnachahmliche Komik

Vor ihrem Auftritt in der Elbphilharmonie geben die Ausnahmemusiker am 16. März erneut ein Gastspiel in der Höchstädter Nordschwabenhalle. Ab sofort gibt es Karten.

Sie zählen zu den spektakulärsten Blasmusik-Formationen überhaupt: die Musiker von Mnozil Brass. In der Höchstädter Nordschwabenhalle werden sie am Samstag, 16. März 2024, ab 19.30 Uhr vermutlich für das Blasmusik-Highlight des Jahres in der Region sorgen. Der Veranstaltungskalender verdeutlicht die Bedeutung des Konzerts. Mnozil Brass tritt in der Woche zuvor im Wiener Konzerthaus und im Kurhaus Bad Tölz auf. Nach dem Event in der Höchstädter Nordschwabenhalle werden die Musiker in der Elbphilharmonie in Hamburg zu hören sein.

Der Musikverein Donauklang konnte die Brass-Band, die nach dem Gasthaus Mnozil im 1. Wiener Bezirk benannt ist, erneut für einen Auftritt in Höchstädt gewinnen. Es ist der Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Donauklang, der im kommenden Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Dieben Ausnahmemusiker feiern 2024 ebenfalls ein Jubiläum. Mnozil Brass begeistert dann seit 30 Jahren die Fans der Blasmusik.

Mit ihrer Jubiläumsshow „Jubelei“ wollen die Musiker wie schon vor zehn Jahren das Höchstädter Publikum begeistern. Mnozil Brass bedeutet nicht nur Blechmusik auf allerhöchstem Niveau, sondern auch Musiktheater vom Feinsten. In der Donau-Zeitung war nach dem Konzert im Jahr 2014 zu lesen: „Die Musiker von Mnozil Brass schaffen mit ihrem virtuosem Spiel und unnachahmlicher Komik Bühnenmomente, die in ihrer Genialität an Monty Python erinnern.“ Seitdem wurden die Charakterköpfe der „anderen Blasmusik“ zwar reifer, aber nicht ernster. In all den Jahren haben die Musiker viele Ideen gesammelt. Hörer und Hörerinnen dürfen gespannt sein, wie sich die Musiker bei dieser Jubiläumsshow präsentieren werden.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag in Höchstädt

Karten können ab sofort über das Internet – www.donauklang.de – zum Preis zwischen 39 und 49 Euro gekauft werden. Außerdem bietet der Musikverein Donauklang zusätzlich lokale Vorverkaufstermine an. Der erste ist bereits am Samstag, 25. November, ab 18 Uhr in der Höchstädter Nordschwabenhalle – vor dem Donauklang-Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt. (bv, AZ)