Höchstädt/Mörslingen

vor 52 Min.

Umweltminister Glauber in Mörslingen: Großes Versprechen für Rückhaltebecken

Ortsbesuch am Brunnenbach in Mörslingen: Thorsten Glauber (Zweiter von rechts) macht den Gemeinderäten aus Finningen am Donnerstag ein finanzstarkes Angebot.

Plus Der Minister will, dass der Freistaat die Mehrkosten für das Hochwasserbecken in Mörslingen übernimmt. Bei seinem Besuch macht er auch in Höchstädt halt.

Von Philipp Nazareth

Finningens Bürgermeister Klaus Friegel ist zufrieden mit dem Angebot, das Thorsten Glauber ihm und seiner Gemeinde am Donnerstag unterbreitet. Der Umweltminister hat den Gemeinderäten gerade in Aussicht gestellt, eine sechsstellige Summe für das neue Hochwasserrückhaltebecken nördlich von Mörslingen bereitzustellen. Die Politiker stehen am Rande des Hochwasserbeckens, das entlang des Brunnenbachs zwischen Finningen und Mörslingen liegt. Das Treffen mit seinem Parteifreund Thorsten Glauber hatte Landtagsabgeordneter und Freie-Wähler-Politiker Fabian Mehring vermittelt. Mehring und Glauber touren an diesem Nachmittag durch den Landkreis. Neben dem Ortstermin in Mörslingen besucht der Umweltminister auch die Technikerschule in Höchstädt und das dortige Tierheim.

Es ist erst zwei Wochen her, dass mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Albert Füracker (CSU) zwei Spitzenpolitiker in die Region gekommen sind. Die Kabinettsmitglieder besuchten das Schützenfest in Finningen, Tausende Besucherinnen und Besucher strömten in das Bierzelt, um die Sprecher live zu erleben. Doch der Besuch des Umweltministers Thorsten Glauber am Donnerstag ist ganz anders inszeniert. Der Finninger Gemeinderat hat um das Treffen gebeten, weil sich die Gemeinde von der bayerischen Staatsregierung seit Längerem eine finanzielle Unterstützung für das neue Rückhaltebecken erhofft.

