Höchstädt: Motorradfahrer verunfallt nach Ausweichmanöver

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße DLG36 bei Höchstädt bei einem Ausweichmanöver im Graben gelandet. Nach Polizeiangaben war eine Gruppe Motorradfahrer gegen 16.20 Uhr von Oberglauheim in Richtung Schwennenbach unterwegs. Ein 51-Jähriger aus der Gruppe wollte einen vorausfahrenden Traktor überholen, als der 15-jährige Traktorfahrer zeitgleich zum Linksabbiegen in einen Feldweg ansetzte. So beschreibt die Polizei das Unfallgeschehen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Motorradfahrer nach links ausgewichen und in den Graben geraten. Beim Sturz von seinem Motorrad zog er sich nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu und wurde später ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gab es keinen Kontakt zwischen Motorrad und Traktor. Am Motorrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer ist schuld am Unfall zwischen Motorrad und Traktor auf Kreisstraße bei Höchstädt?

Am Einsatzort waren eine Streife der Dillinger Polizei, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Außerdem unterstützten insgesamt 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Unterglauheim und Oberglauheim.

Die genauen Umstände des Unfalls müssen laut Polizei noch geklärt werden. Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung beziehungsweise eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)