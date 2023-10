Müllwagen beschädigt Zaun und Straßenlaterne in Höchstädt

In Höchstädt ist beim Abtransport der Mülltonnen wohl ein Unfall passiert. Dabei entstand ein hoher Schaden. Nun ermittelt die Polizei.

Am Montag ist gegen 11 Uhr in Höchstädt ein Unfall passiert, bei dem sich die mutmaßlichen Verursacher nicht korrekt verhalten haben. Ein Fahrzeug der zuständigen Müllabfuhr war in der Ruppertsberger Straße unterwegs. Im Rahmen der Arbeiten musste der Müllwagen rangieren und beschädigte dabei einen Zaun sowie eine Straßenlaterne, wobei ein Schaden von rund 5000 Euro entstand. Eine Anwohnerin konnte den Vorfall beobachten und sprach den Verursacher darauf an.

Ermittlungen wegen Verdacht auf Unfallflucht

Dieser hinterließ lediglich einen Zettel mit Firmenanschrift und Telefonnummer an der Unfallörtlichkeit und kam damit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht vollständig nach. Aus diesem Grund meldete die Zeugin den Unfall bei der Dillinger Polizei. Diese leitete Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ein. (AZ)

