Höchstädt/München

vor 44 Min.

Zusteller beschädigt Mauer: Höchstädter klagt über Ärger mit der Post

Verteilzentrum der Post in Dillingen Verteilzentrum der Post in Dillingen Dillinger klagen darüber, dass ihre Briefe nicht zugestellt werden.

Plus Ein Zusteller fährt gegen seine Gartenmauer, die Schadensregulierung lässt auf sich warten. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten – für alle Postkunden der Region.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Der Höchstädter Anton Schwägerl hat noch unsere Berichte vom "Chaos bei der Briefzustellung" im Dillinger Raum im Herbst des vergangenen Jahres in Erinnerung. Weil er jetzt selbst Schwierigkeiten mit der Deutschen Post hatte, wandte sich Schwägerl an unsere Redaktion. Stein des Anstoßes: Ein Mitarbeiter der Post hatte am 28. Juni einen Schaden an der Gartenmauer des Höchstädters verursacht, er war mit seinem Auto dagegen geprallt. "Der ehrliche Fahrer hat sich sofort bei mir gemeldet und sich um entsprechende Kontakte gekümmert", freute sich Schwägerl. Doch dann wurde es kompliziert.

Nach einer entsprechenden Aufforderung habe er einen Kostenvoranschlag für die Reparatur eingeholt und der zuständigen Stelle zugesandt. "Als Antwort bekam ich die Mitteilung, die Stelle sei überlastet und ich solle Geduld haben", berichtet der 78-Jährige.

