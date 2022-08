Zuhörer erleben eine musikalische Weltreise in Höchstädt

Der Musikverein Donauklang präsentiert sich beim Open-Air-Konzert im Schlosshof in hervorragender Spiellaune.

Norbert Lutmayr, Vorsitzender des Musikvereins Donauklang Höchstädt-Blindheim, ist die Freude anzusehen. Endlich, so formuliert er es bei seiner Begrüßung am Konzertabend im Höchstädter Schlosshof, könnten die Musiker und Musikerinnen wieder live auftreten. Und das Interesse ist groß, zahlreiche Gäste sind gekommen, darunter auch die Bürgermeister aus Höchstädt, Gerrit Maneth, und aus Blindheim, Jürgen Frank. Auch der Landtagsabgeordnete Georg Winter lauscht den Klängen des Donauklangs. Der große Zulauf war Motivation pur für den Dirigenten Tizian Foag und sein Team - und sie entführten das Höchstädter Publikum auf eine musikalische Weltreise.

Die Jugendgruppe des Musikvereins macht den Anfang

Schon die Donauklang-Jugend, bestehend aus Mitgliedern der Jugendkapelle und des Vororchesters, machten sich unter der Leitung von Tizian Foag auf die Reise und wagten sich mit "Ode an Europa", "Aus der Neuen Welt", "Englisch Waltz", einem Dreiländer-Medley und dem niederländischen Volkslied "Lang, lang ist's her" an unterschiedliche Musikstile und Rhythmen heran. Obwohl in der Anzahl wegen Urlaubsausfällen dezimiert, präsentierten sich die erstmals in dieser Formation spielenden Jugendlichen sehr diszipliniert und sicher. Für viele war es außerdem ihr erster Konzertauftritt. Die "Reisegruppe" - das Publikum - belohnte dies mit kräftigem Applaus und entlockte den Jugendlichen noch eine Zugabe.

Das Stammorchester startete seine Reise standesgemäß in Bayerisch-Schwaben mit dem Konzertmarsch "Vom Ries ins Allgäu". Dann ging es auf literarische Weltreise. Gemäß dem Roman "In 80 Tagen um die Welt" setzte das Orchester die bekannte Geschichte in beeindruckender Weise um. Die Glocke des Big Ben, die Fahrt mit der Eisenbahn, verschiedene Landeshymnen, Elefanten, fernöstliche Festlichkeiten, eine Verfolgungsjagd durch den Wilden Westen und die Abfahrt des Dampfers Richtung England konnten vom Publikum miterlebt werden.

Da ein Verein von seinen Mitgliedern lebt, ehrte der Musikverein Donauklang langjährige Frauen und Männer. Norbert Lutmayr bedankte sich bei den Geehrten und sah die Ehrung auch als Ansporn für den Nachwuchs. Die Ehrung nahm der Vorsitzende des Bezirk 17 im ASM, Josef Werner Schneider, vor. 10 Jahre sind dabei: Daniela Bregel, Emma Christa, Annkathrin Graf, Tabea Jäger, Franziska Linder, Michael Linder, Adriana Mayr und Johannes Wurm. 15 Jahre konnten vorweisen: Lorenz Lutmayr, Lukas Lutmayr, Tobias Schneider, Michael Veh, Thomas Weichenmeier. Für 25 Jahre wurden geehrt: Barbara Kraus, Manuel Kimmerle und Thomas Schmitt. Besondere Aufmerksamkeit wurde vier Musikern für 40-jähriges Musizieren zuteil: Gerhard Karg, Werner Schnepf, Siegried Traub und Vorstand Norbert Lutmayr wurden in dieser langen Zeit zu tragenden Säulen des Vereins. Norbert Lutmayr engagiert sich neben dem eigentlichen Musizieren außerdem seit 30 Jahren in der Vorstandschaft des Vereins, davon alleine 18 Jahre als Erster Vorsitzender.

Es gibt auch internationale Köstlichkeiten in Höchstädt

Auch im zweiten Teil des Konzerts wechselten die Akteure des Musikvereins Donauklang die Kontinente in Rekordgeschwindigkeit. Die Appalachen, ein Gebirge im Osten der USA, und die Melodien des dort beheimateten Menschenschlags waren das Thema der "Appalachian Overture". Danach ging es weiter ins Himalaya-Gebirge. Die Reise steuerte auf ihren "Höhepunkt" zu, die Besteigung des Nanga Pargat. Dieses gleichnamige Werk vermittelte in eindrucksvoller Weise die Erhabenheit, aber auch die Gefahren dieser Bergwelt. Es fehlte noch ein Kontinent, der für seine lebenslustige Musik bekannt ist: Südamerika. Mit "Tropicana", einem Medley südamerikanischer Rhythmen, wurde auch diese Lücke geschlossen und die Besucher im sommerlichen Schlosshof kamen dann auch in Karibikstimmung. Nun ging es zurück nach Europa.

Lesen Sie dazu auch

Am Schluss der Reise folgte noch ein Abstecher nach Israel. Mit einer Zusammenstellung von bekannten Klezmer-Melodien im "Klezmer-Karnival" konnte man die besondere Lebenslust in diesem Land erahnen. Norbert Lutmayr bedankte sich am Schluss noch bei allen Mitwirkenden, besonders aber bei Dirigent und Reiseleiter Tizian Foag und bei allen Partnern und Partnerinnen beziehungsweise Müttern für die Zubereitung der internationalen Köstlichkeiten, die den Gästen in der Pause angeboten wurden. Nach zwei Zugaben, dem Laridah-Marsch und der Ode an die Freude endete ein wunderschöner, stimmungsvoller und lang ersehnter Konzertabend.